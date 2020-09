Bibliotheek Stadskanaal houdt inloopochtend over WhatsApp

STADSKANAAL – Vrijdag 11 september houdt Bibliotheek Stadskanaal van 10.00 – 12.00 uur een inloopochtend over WhatsApp.

Berichtjes sturen via WhatsApp op je telefoon, je ziet het overal. Maar hoe werkt deze app eigenlijk en wat kan je er allemaal mee? Tijdens het inloopspreekuur helpen wij je graag met vragen over het installeren, berichten versturen, foto’s delen of (video)bellen via WhatsApp.

Neem een smartphone mee en we laten zien wat mogelijk is. Tijdens het inloopspreekuur beantwoorden we alle vragen over deze handige app.

Inloopspreekuur SeniorWeb

Heb je een (andere) computer- of tabletvraag? Bijvoorbeeld over Word, Windows 10 of het gebruik van je iPad of e-mail? Kom op vrijdagochtend naar het gratis inloopspreekuur van SeniorWeb. Wekelijks staan vrijwilligers van SeniorWeb voor je klaar om samen een oplossing te vinden op al je vragen.

Ingezonden.