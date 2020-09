BELLINGWOLDE – Vanavond is brandweer Bellingwedde uitgerukt voor een buitenbrand.

Brandweer Bellingwedde werd rond kwart over zes gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Kanaaldijk Oost Zijde in Bellingwolde. Bij een woning op een lange oprijlaan stonden bosjes in brand. Het vuur was vermoedelijk afkomstig uit een vuurton.

Foto’s: Jan Glazenburg