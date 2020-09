Buurtvereniging Rondom ’t Veloat organiseert fietstocht

NIEUWE PEKELA – Op zaterdag 26 september organiseert Buurtvereniging Rondom ’t Veloat een fietstocht voor jong en oud.



Iedereen mag meedoen op deze dag. We bezoeken de mooiste plekjes van de regio. Voorwaarde is wel dat u zich vooraf moet opgeven.



Opgave is mogelijk tot en met 23 september via het email adres tveloat@home.nl o.v.v. het aantal personen, adres en tel. nummer.



We volgen de richtlijnen van de overheid en het RIVM waardoor we de 1,5 meter afstand kunnen garanderen voor iedereen. Heeft u vragen mail ons: tveloat@home.nl.



Wilt u meer informatie kijk op onze website www.rondomtveloat.nl.



