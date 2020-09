Fotoreportage van de buitenrit In ’t Span Ter Apel

TER APEL – Vandaag was de jaarlijkse buitenrit van menvereniging In ’t Span te Ter Apel.

Vandaag organiseerde menvereniging In ’t Span te Ter Apel op gepaste afstand een gezellige buitenrit. Vanwege corona ontbrak dit jaar na afloop de bbq.

Er waren tien aanspanningen, diverse wagens en verschillende paarden. De tocht voerde door de bossen van Ter Apel en duurde circa 2,5 uur.

De menvereniging In ’t Span is een onderdeel van PV De Kloosterruiters uit Ter Apel. Dit is een overkoepelende vereniging waarbinnen een Ponyclub, een Rijvereniging en een menvereniging bestaan. Er worden binnen de vereniging ponyclublessen, specifieke dressuurlessen, springlessen en menlessen gegeven. Via de Stichting Manege Ter Apel worden er ook manegelessen verzorgd. De thuisbasis, Manege de Kraalhoeve, ligt in een bosrijke omgeving van Ter Apel in het mooie Westerwolde.

Ingezonden door: André Dümmer