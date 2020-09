Geen Groningers in top tien Open Nederlands Kampioenschap Poker

NEDERLAND – Vrijdag 4 en zaterdag 5 september werd de finale van het Open Nederlands Kampioenschap Poker gespeeld. Vanwege het coronavirus werd de ontknoping van het nationale pokerkampioenschap online georganiseerd. In totaal werd er vanuit 381 verschillende huiskamers meegestreden om de titel ‘Pokerkampioen van Nederland 19/20’. Na een zinderende finale van bijna 12 uur werd deze gewonnen door Chiel van Eerdt uit ‘s Gravenzande.

381 finalisten uit ruim 20.000 deelnemers

In de periode van september t/m mei hebben ruim 20.000 deelnemers meegedaan aan het grootste amateur pokerkampioenschap van Nederland. Er vonden 80 voorrondes plaats door heel Nederland en na de corona-uitbraak werden de resterende 55 voorrondes online gespeeld. Vrijdag begonnen de 381 overgebleven spelers aan de finale. De hele finale werd live uitgezonden via een livestream met professioneel commentaar.Er vielen op de eerste speeldag 270 spelers af, waaronder ex prof-darter Co Stompé (198e) en tv-presentator Alberto Stegeman (142e).

Zinderend spektakel aan finaletafel.

111 spelers mochten zaterdag terugkomen op speeldag 2 van de finale. Onder het toeziend oog van honderden livestream kijkers vielen er gaandeweg steeds meer spelers af. Rond 23.00 uur brak de finaletafel aan met de beste 9 spelers van dit seizoen. Al snel na de start vielen er 4 spelers af. De laatste 5 spelers maakten het ontzettend spannend, maar na enige tijd bleven enkel Maarten Jilisen (Cuijk) en Chiel van Eerdt (‘s Gravenzande) over. Na een spectaculaire heads-up was het uiteindelijk Chiel van Eerdt die aan het langste eind trok en rond 01.15 uur de Pokerkampioen van Nederland 2019/2020 werd.

De top negen zag er als volgt uit:

9e Adriaan de Boer Grou 8e Nico Veenstra Maarssen 7e Rene Krol Lelystad 6e Gert Dogger Den Ham 5e Koos Starreveld Kampen 4e Jelmer Krooshof Zevenaar 3e Jeroen van Dijk Lelystad 2e Maarten Jilisen Cuijk 1e Chiel van Eerdt ‘s Gravenzande









