KNKF roept Oldambster Zoë Klunder uit tot beste worstelaar en atleet van Nederland

MUIDERBERG, MIDWOLDA – Zoë Klunder uit Midwolda is door de KNKF-Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnesbond, sectie worstelen, als ‘beste worstelaar van 2019’ uitgeroepen.

Zoë krijgt deze erkenning voor haar unieke prestaties op de WK ’19 senioren afgelopen december in Nur Sultan (Astana) te Kazachstan. Op dit Mondiale toernooi in traditioneel worstelen presteerde Zoë het om na een zware poule indeling in een zinderende wedstrijd de kampioen Feruza Suyunova uit Oezbekistan te verslaan en de 3e podiumplaats op dit WK opeiste. Al eerder dat jaar won Zoë een prachtige 3e plaats op de EK ’19 in Limassol op Cyprus en een jaar daarvoor een 3e plaats op de WK ’18 in Tbilisi te Georgië in haar sport Sambo worstelen.

Als kers op de taart kreeg Zoë dan naast de prijs ‘beste worstelaar’ uit naam van KNKF voorzitter Paul Lengkeek en Olympisch scheidsrechter en KNKF secretaris sectie worstelen Edmar Abdoelaev ook nog eens de prijs als ‘beste atleet van 2019’. De prijsuitreiking met bijbehorende diploma’s werden op de Open NK ’19 Beach-Wrestling op het strand van Muiderberg uitgereikt door Gooise Meren Burgermeester Han ter Heegde.

Zoë is heel erg blij met deze erkenning en begint dit jaar met een studie op de Hanzehogeschool te Groningen welk haar ook de ruimte geven in haar duale carrière in haar studie en topsport. Midden vorig jaar kreeg Zoë al een talenterkenning van het NOC*NSF en is er kortgeleden een verzoek door bondscoach Maykel Claassen van de Sambo Bond Nederland bij het NOC*NSF ingediend om Zoë te steunen in haar Topsport.

Zoë onderstreept dan ook graag dat ze het succes van de afgelopen jaren mede te danken heeft aan haar trainers en coaches, teamgenootjes, familie en vrienden en ‘Last but not least’ haar geweldige sponsoren die haar enorm helpen en ondersteunen.

Zoals ze zelf zegt, ‘niet alleen … alleen samen’

Op de foto van links naar rechts: Burgemeester Han ter Heegde, Olympisch scheidsrechter en secretaris KNKF Edmar Abdoelaev en Zoë Klunder

Ingezonden door Emo Klunder