DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Vrijdagavond controleerden agenten om half acht aan de Haagstiege in Weender de 33 jarige bestuurder van een VW Fox. De man bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. De auto was eigendom van een 21 jarige vrouw uit Papenburg. Zij was op de hoogte van het ontbreken van een rijbewijs bij de bestuurder. De politie nam de autosleutels in beslag en maakte voor beide personen proces-verbaal op.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is om 01.40 uur op de Westerstraße in Weener een personenauto van het merk Mitsubishi beschadigd. De politie heeft een 64 jarige vrouw uit Weener aangehouden. Zij had met een hamer 30 keer op de motorkap van de auto geslagen.

De vrouw was psychisch in de war. Ze werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 58 jarige bezitter van de auto heeft aangifte gedaan. Er wordt proces-verbaal opgemaakt.

Weenermoor

Zaterdagmiddag heeft de brandweer van Weenermoor een vrouw uit een openbaar toilet op de parkeerplaats Rheiderland langs de A31 bij Weener bevrijd. De vrouw had de hulpdiensten gebeld nadat door een defect de deur van het toilet niet meer van het slot wou.

De brandweer heeft het cilinderslot verwijderd en daarna de deur geopend. De klus duurde ongeveer een half uur.

Surwold

Tussen 21 augustus en afgelopen vrijdag is ingebroken bij een bijenhouder aan de Börgerstraße in Surwold. Daar werd een kast opengebroken en negen honingraten en een deel van het bijenvolk gestolen.

Papenburg

Zaterdagmiddag is tussen één uur en kwart voor twee op de parkeerplaats bij de Netto aan de Gutshofstraße in Papenburg een grijze Opel Meriva aangereden. De auto raakte daarbij aan de bestuurderskant beschadigd. De veroorzaker is weggereden. De schade bedraagt 500 euro.

Bunde

Gistermiddag hebben agenten om half vier op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Neuschanzer Straße een 48 jarige automobilist gecontroleerd. Voorbijgangers hadden de politie gebeld omdat de man vanuit zijn voertuig voorbijgangers lastig viel. Een ademtest wees uit dat de man onder invloed van alcohol verkeerde. Hij had een alcoholwaarde van 2.13 promille. De man werd meegenomen naar het politiebureau voor een bloedproef. Er werd proces-verbaal opgemaakt.