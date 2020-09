Stoelen en fietsen vliegen door de lucht bij vechtpartij supporters in Groningen

GRONINGEN – Tijdens een vechtpartij tussen supportersgroepen van FC Groningen en Arminia Bielefeld vlogen gistermiddag tafels, stoelen en fietsen door de lucht.

Supporters van de voetbalclub Arminia Bielefeld mogen vandaag niet naar Groningen komen. Dat staat in een noodbevel die om middernacht in zou gaan. De club speelt een oefenwedstrijd tegen FC Groningen.

Dat noodbevel ging eerder van kracht dan de bedoeling was. Gistermiddag rond vijf uur gingen in de Kromme Elleboog in het centrum van Groningen Duitse en Nederlandse relschoppers met elkaar op de vuist.

De vechtpartij duurde maar kort. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend; de vechtersbazen waren voordat de politie arriveerde verdwenen. Wel raakten stoelen, tafels, fietsen en glaswerk beschadigd.

Risicosupporters

Uit informatie was gebleken dat een groep Duitse risicosupporters naar Groningen wilde afreizen, ondanks dat supporters van de bezoekende voetbalclub door de corona-maatregelen de wedstrijd niet kunnen bijwonen. Daardoor bestaat de kans op ongeregeldheden, die de gemeente uiteraard wil voorkomen.

Toezicht

Op basis van het noodbevel is het voor supporters van de Duitse club vandaag niet toegestaan om in Groningen te komen en/of zich in de gemeente op te houden. De politie ziet toe op de naleving van dit bevel. Het noodbevel is door Arminia Bielefeld bekend gemaakt bij hun achterban.

Bron: Gemeente Groningen