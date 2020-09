Westerwolde verliest tweede bekerduel van gretig Sellingen

SELLINGEN – In een spectaculaire wedstrijd verloor Westerwolde vanmiddag haar tweede bekerwedstrijd op het plaatselijke sportpark in Sellingen van een over de gehele wedstrijd gezien betere thuisploeg.

Met name in de eerste helft was Sellingen het bovenliggende team en met een 4 – 1 voorsprong stapten de mannen van trainer Geert Aalderink dan ook met een gerust hart naar de thee. Een herboren Westerwolde zette in de twee helft de Sellingers meer en meer onder druk, hetgeen resulteerde in twee fraaie doelpunten van René v.d. Laan. Verder dan deze 4 – 3 kwamen de mannen van trainer Richard Streuding echter niet en werden dan ook met een toch wel enigszins pijnlijke nederlaag en de nodige gele kaarten naar Vlagtwedde teruggestuurd.

Sellingen begon vol overtuiging en met de nodige gretigheid aan de wedstrijd en was in het eerste bedrijf veruit de betere ploeg. Er werden tal van kansen gecreëerd en Westerwolde kon daar aanvallend weinig tegenover stellen, mede door de bij hen juist ontbrekende gretigheid. Gedurende de eerste twintig minuten kon de aanvalsstorm van Sellingen nog redelijk gepareerd worden, maar toen een verdedigende actie van Elroy v.d. West door scheidsrechter Koning met een gemakkelijk gegeven strafschop werd bestraft, was het hek van de dam. Machiel Buining pakte dit cadeautje prima uit, waarna Corné Prins met een intikker, Machiel Buining (strafschop) en wederom Corné Prins Sellingen binnen zevenendertig minuten op een 4 – 0 voorsprong zetten. Ook Westerwolde kreeg vlak voor rust een gelukkige strafschop toegewezen. Scheidsrechter Koning, die vanmiddag helaas meerdere dubieuze beslissingen nam en veel gele kaarten nodig had om het duel in goede banen te leiden, wees naar de stip na een bal op de knie van een verdediger van Sellingen. Arjen Heidekamp schoof de strafschop beheerst binnen en zorgde hiermee voor een 4 – 1 ruststand.

In de tweede helft een ongewijzigd, maar beter spelend Westerwolde. Was het in de eerste helft veelal eenrichtingsverkeer, nu golfde het spel op en neer. Beide teams kregen meerdere kansen en het was René v.d. Laan die namens Westerwolde hiermee het best wist om te gaan. Tot twee keer toe kwam hij op snelheid oog in oog met keeper Klamer van Sellingen die hij verbouwereerd achterliet na loepzuivere afrondingen in de 60e en 75e minuut: 4 – 3. Beide teams kregen in de resterende vijftien minuten nog genoeg kansen om te scoren, maar onzorgvuldigheid en gejaagdheid zorgden ervoor dat de stand niet meer veranderde en Sellingen derhalve met een verdiende bekeroverwinning aan de haal ging.

Door deze overwinning gaat Sellingen aan de leiding in de bekerpoule. Bij winst of een gelijkspel volgende week tegen Veelerveen gaan de geelhemden sowieso door naar de volgende ronde van de beker. Westerwolde treedt volgende week aan in en tegen Meeden, dat vanmiddag verloor van Veelerveen. Hoewel er natuurlijk voor de winst zal worden gestreden, zal dat duel ook als een laatste voorbereiding op de eerste competitiewedstrijd een week later in en tegen Weerdinge kunnen worden beschouwd. Want als er in Sellingen een ding duidelijk is geworden, dan is het wel dat Westerwolde zoals het vanmiddag acteerde nog niet gereed is voor de naderende competitie.

Opstelling Westerwolde: Henk Hebers – Mark Geukes (70e min. Thom Postma) – Martin Boer (75e min. Peter Beens) – Rudolf Riks (C) – Elroy v.d. West – Arjen Heidekamp – Merill Wakker – Brian Kuiper – René v.d. Laan – Joan Solano – Frank Riks Scheidsrechter: dhr. E. Koning

Amusementswaarde: 7,5 Toeschouwers: 150

Verslag: HJ Pleiter

Foto’s: Bé Eelsing en Jans Velthuis

