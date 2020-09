Aardgasvrije buurt Gorecht-Noord stap dichterbij

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 7 september 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het is vandaag wat vriendelijker weer dan gisteren. Want er is regelmatig wat zon, al is er ook vrij veel bewolking en de meeste tijd is het droog. Een klein buitje blijft nog mogelijk, de wind is zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. De maximumtemperatuur is 19 graden.

Vannacht en morgenochtend is het meestal bewolkt en dan is er meer kans op een drup regen of motregen. In de loop van de middag komt de zon er af en toe bij, maximum morgen rond 20 graden.

Woensdag is er weer meer bewolking en de kans op regen en motregen is ook groter dan voor morgen, donderdag en vrijdag zijn droog met flinke opklaringen en enkele stapelwolken. Maximum woensdag nog rond 20 graden, daarna rond 19 graden. Dus daar zit weinig variatie in.