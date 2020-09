DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Vrijdag is tussen 16.20 en 17.15 uur op de parkeerplaats achter het gezondheidscentrum aan het Haubtkanal in Papenburg een zilvergrijze VW Polo aangereden. De auto stond ter hoogte van een kapperszaak. Bij de aanrijding raakte deze wagen ernstig aan de rechterzijde beschadigd. De deur was tot aan de ruit ingedrukt De schade wordt op 2.500 euro geschat.

Meppen

In de nacht van zondag op maandag is ingebroken bij een woning aan de Loher Straße in Apeldorn bij Meppen. Hierbij werden een kelderraam en een deur beschadigd. Het is nog niet bekend wat er is gestolen.

Tussen zaterdagmiddag en maandagochtend is ingebroken bij een bedrijf aan de Dieselstraße in Meppen. Nadat een raam was geforceerd werd er fooienpot gestolen. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Haren

Vanmiddag is tussen 11.45 en 12.15 uur een VW Beetle aangereden. Dit gebeurde op de Kolpingplatz in Haren. De veroorzaker is doorgereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren.