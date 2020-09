Kunst & GO-tuur bij RTV Westerwolde

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Het twee uur durende radioprogramma ‘Kunst & GO-tuur’ is elke dinsdagavond te horen bij Radio Westerwolde. Het wordt gepresenteerd door Betsie Beishuizen.

In het twee uur durende radioprogramma ‘Kunst & GO-tuur’ is elke week aandacht voor kunst en cultuur in de gemeente Oldambt én de gemeente Westerwolde. Met o.a. reportages, studiogasten, vaste columnisten ( Ria Brouwer, Willem Hemmen en Jep Riedstra), verhalen over de natuur door Frits Alma, de culturele agenda, cultuurnieuws, ‘Uit in De Klinker’ met Marijke de Vries van het Cultuurhuis, exposities & tentoonstellingen in beide gemeentes. Omlijst met mooie muziek.

Vanavond in ‘Kunst & GO-tuur’

In het eerste uur een reportage over het Hintsorgel in Midwolda. Het orgel uit 1772 heeft een groot onderhoud gehad en dit werd afgelopen zaterdag, 5 september, gepresenteerd.

Frits Alma brengt wekelijks een verhaal over de natuur.

Verder onze vaste items: Exposities en Tentoonstellingen & Cultuurnieuws.

In het tweede uur belt Betsie Beishuizen met Gea Smidt. Zij is projectleider van het culturele project Gronings Vuur. Komend weekend zijn de voorstellingen te zien in het openluchttheater in Sellingen.

Marijke de Vries, van Cultuurhuis de Klinker, schuift wekelijks aan en vertelt ons alles over de voorstellingen die er te zien zijn. Er is aandacht voor de culturele agenda van Westerwolde & het Oldambt. Én we hebben een nieuwe columnist in dit programma. Willem Hemmen zal één keer in de drie weken zijn column ‘Willem Weer’ brengen.

Presentatie & samenstelling; Betsie Beishuizen

Techniek; Marchinus Hidding & Hemmo Poppen

Wordt uitgezonden op;

Dinsdagavond van 18.00 – 20.00 uur bij Radio Westerwolde

Donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur bij rtv-GO

Zondagmiddag van 12.00 – 14.00 uur in de herhaling bij rtv-GO