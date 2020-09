Medewerker Ommelander Ziekenhuis positief getest op coronavirus

SCHEEMDA – In het Ommelander Ziekenhuis is een medewerker positief getest op het coronavirus. Het Ommelander Ziekenhuis heeft een uitgebreid bron- en contactonderzoek opgestart onder medewerkers en patiënten om eventuele extra besmettingen uit te sluiten en te voorkomen. We leggen u graag meer uit over deze situatie.

De positief geteste medewerker is werkzaam op de afdeling KNO en werkte volgens de richtlijnen. Onze medewerker heeft zich bij de eerste klachten direct laten testen. Toen bleek dat de uitslag positief was zijn we gelijk met het contactonderzoek begonnen. Er zijn onder de directe collega’s geen verdere besmettingen geconstateerd. Het gaat voor zover nu bekend dus om één besmetting.

De patiënten die contact hebben gehad met onze medewerker zijn gebeld en krijgen een brief. We vragen ze alert te zijn op klachten die kunnen horen bij een besmetting met het coronavirus. Bij klachten kunnen ze zich vervolgens bij de GGD laten testen. We weten precies welke patiënten contact hebben gehad met onze medewerker. Patiënten die niets van ons horen, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze contact hebben gehad met onze medewerker.

We benadrukken dat het belangrijk blijft om de maatregelen te volgen. Corona is duidelijk nog niet weg. Als patiënten een afspraak bij ons hebben en klachten zoals verkouden, hoesten, niezen en/of koorts ervaren, verzoeken wij hen contact met ons op te nemen. Ook wanneer een patiënt terugkomt uit het buitenland vragen wij voor de afspraak contact met ons op te nemen. Daarnaast vragen wij patiënten zoveel mogelijk alleen naar het ziekenhuis te komen zodat we 1,5 meter afstand kunnen houden.

Deze maatregelen zijn belangrijk om nieuwe coronabesmettingen te voorkomen. Dit is dan ook de reden dat onze medewerkers altijd werken volgens duidelijke richtlijnen. Ons inziens is er daarom op dit moment geen reden tot grote zorg. De kans dat onze medewerker andere mensen heeft besmet is niet groot, juist omdat de maatregelen goed en consequent zijn en worden opgevolgd, maar ook omdat ons veiligheidsprotocol naar behoren heeft gewerkt en er gelijk actie is ondernomen toen er een vermoeden was van een besmetting met corona. Patiënten en bezoekers van patiënten kunnen dus nog steeds met een gerust hart ons ziekenhuis bezoeken.

Bron: OZG