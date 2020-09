Persoonlijke GezondheidsOmgeving nog weinig bekend en gebruikt

GRONINGEN – Academie Zorgbelang organiseert online training over hoe een PGO helpt grip te krijgen op je gezondheidsgegevens.



Afgelopen zomer bleek uit onderzoek in onze provincie dat slechts een beperkt aantal mensen gebruik maakt van een Persoonlijke GezondheidsOmgeving, kortweg: PGO. Inwoners van de provincie Groningen weten niet of nauwelijks wat dit is en wat je er allemaal mee kunt. Daarom organiseert de Academie Zorgbelang op 17 september de online training ‘PGO, wat is het en wat kun je er mee?’. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar!

Een Persoonlijke GezondheidsOmgeving is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid kunt bijhouden en hier actief mee aan de slag kan. Je kunt medische gegevens verzamelen, beheren en delen met anderen. Van behandeling tot labuitslagen, medicatie en inentingen.

Onderzoek PGO

In juni vroeg Zorgbelang Groningen aan de leden van het Zorgbelang Panel wat zij weten van een PGO en of ze hier al gebruik van maken. Het panel bestaat uit ruim 300 inwoners uit onze provincie. Zij krijgen een aantal keer per jaar een online vragenlijst over actuele onderwerpen in de zorg. Uit het onderzoek blijkt dat een PGO nog redelijk onbekend is voor de leden van het Zorgbelang Panel, slechts 9% maakt er gebruik van. Dit komt overeen met het landelijke beeld en eerder onderzoek door de Patiëntenfederatie Nederland. Een PGO kan echter bijdragen aan de eigen regie van mensen over hun zorg en leven. Goede informatie en voorlichting over PGO’s zijn dus gewenst.



Online training

De Academie Zorgbelang organiseert daarom in samenwerking met de Patiëntenfederatie op 17 september ’s middags de online training ‘PGO, wat is het en wat kun je er mee?’. De training gaat over de mogelijkheden van een PGO, hoe je veilig gezondheidsgegevens kunt uitwisselen met je zorgverleners én wat we kunnen doen om het gebruik van PGO’s te bevorderen.



De training is bedoeld voor vrijwilligers/patiëntvertegenwoordigers (deelname is gratis) en professionals. Meer informatie en aanmelden via de website van Zorgbelang Groningen, www.zorgbelang-groningen.nl/agenda. Belangstellenden vinden op de website ook meer informatie over het onderzoek en ze kunnen zich er aanmelden voor het Zorgbelang Panel.

