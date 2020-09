Sellingen Aans in Openluchttheater Sellingen

SELLINGEN – Het kunstproject Gronings Vuur doet op 11, 12 en 13 september het Openluchttheater in Sellingen aan. Bezoekers kunnen op deze dagen de montagevoorstelling ‘Sellingen Aans’ bekijken.



Gronings Vuur reist van gemeente naar gemeente in de provincie Groningen en doet, na Het Hogeland, Westerkwartier, Midden-Groningen en Oldambt, nu de gemeente Westerwolde aan. Gronings Vuur is in opdracht van de provincie Groningen ontwikkeld om de culturele infrastructuur in de provincie te versterken.De voorstellingen zijn in het Openluchttheater in Sellingen. De regie is in handen van Karin Noeken. U ziet een quarantaine klucht van Michiel Westbeek, een monoloog van Hannie Dubbelman, Stefan Eitens, aspirant DJ van de Rijdende Popschool/DeClick, het Ketelkoor met een stuk over de Corona periode, een Monoloog door Laurien Riha, geschreven door Lieke van den Krommenacker en een lied, geschreven door Marlene Bakker, gespeeld door artiesten van de Rijdende Popschool/DeClick.



De belangstelling voor deze bijzondere voorstellingen is groot: er zijn al veel kaarten verkocht. Met name voor de zaterdag zijn er nog maar een paar kaarten. De vrijdag is al helemaal vol en voor de zondag zijn nog wel kaarten beschikbaar.



Het openluchttheater is voor deze gelegenheid helemaal coronaproof gemaakt. We vragen van u om u aan de geldende regels te houden voor, tijdens en na de voorstelling.

Gronings Vuur

