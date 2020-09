Winschoterweg twee weekenden gestremd voor groot onderhoud

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 8 september 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Met een westelijke luchtstroming wordt vandaag en morgen veel bewolking meegevoerd. En daaruit kan zo af en toe wat lichte regen of motregen, zowel vandaag als morgen. Later vandaag is er soms zon, de maximumtemperatuur is vandaag en morgen 19 a 20 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten tot westen.

Morgenavond klaart het op en komt de zon erbij, donderdag en vrijdag is het vrij zonnig met enkele stapelwolken. Er is dan een zwakke veranderlijke wind met maximumtemperaturen van 17 tot 19 graden, en minimum rond de 10 graden. Dus ’s ochtends is het dan wat frisser.

In het weekend en begin volgende week blijft het daarna vrij zonnig, met middagtemperaturen in het weekend rond 21 graden, maar maandag en dinsdag rond 25 graden.