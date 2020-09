Afhaalautomaat voor medicatie huisartsenpraktijk Blijham in gebruik genomen

BLIJHAM – Medio juni is bij de huisartsenpraktijk in Blijham een afhaalautomaat voor medicatie geïnstalleerd. Deze is nu functioneel. Patiënten kunnen 24 uur per dag, zeven dagen per week, hun medicijnen ophalen op het tijdstip dat hen uitkomt.

Patiënten die van deze dienst gebruik willen maken kunnen zich hiervoor inschrijven. Dit kan middels een folder die bij de huisartsenpraktijk verkrijgbaar is, door met de smartphone de QR code op onderstaande afbeelding te scannen of via deze website.

Zodra uw geneesmiddel in de afgifteautomaat wordt geplaatst ontvangt u een SMS of e-mailbericht met een afhaalcode. Hiermee kunt u gedurende vijf dagen uw geneesmiddelen afhalen.