Extra commissievergadering gemeente Westerwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 9 september 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het zal ook vandaag een bewolkte dag zijn, en er is kans op wat regen of motregen. Maar vaak is het ook droog, meer kans op wat regen is er eind van de middag en het begin van de avond. Dan passeert een front en vanavond klaart het vanuit het westen ook op. Maximum vanmiddag rond 18 graden, bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Vannacht wordt het daarna vrij helder en een stuk koeler met een minimum rond 10 graden en een zwakke noordenwind. Morgen wordt het vrij zonnig met stapelwolken, en ongeveer 18 graden in de middag. De wind waait morgen uit het noordwesten.

Vrijdag is het zonnig met 21 graden en ’s nachts 7 tot 9 graden. Zaterdag zijn er een paar wolkenvelden maar daarna is een paar dagen zonnig. En de temperatuur stijgt begin volgende week naar 25 tot 28 graden.