DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Tussen zondag en maandag is bij een aanrijding aan de Raddeweg in Meppen een betonnen peiler beschadigd geraakt. De veroorzaker is doorgereden. Getuigen of de betreffende automobilist worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen.

Haren

Gisteravond is om half elf bij een ongeval op de B408 bij Haren een 30 jarige bestuurder van een Citroën zwaargewond geraakt. De man was in de richting van de grens onderweg. De politie vermoedt dat hij de snelheid van een voor hem rijdende landbouwvoertuig met aanhanger verkeerd inschatte. Hij trapte hard op de rem maar kon een aanrijding niet meer voorkomen. De automobilist is met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De schade wordt op 7.000 euro geschat.

Sustrum

Zaterdagavond is tussen zeven en negen uur in een weiland aan de Zollstraße in Sustrum een paard gewond geraakt. Het dier werd met een metalen voorwerp in de borst gesneden. Hierdoor ontstond een wond van zeven centimeter.