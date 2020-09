‘Moeze en de aardbeving’ naar alle basisscholen in de aardbevingsgemeenten in provincie Groningen

GRONINGEN – De aardbevingsellende duurt maar voort in de provincie Groningen. We hebben net weer een aantal flinke bevingen achter de rug. Het onderwerp houdt niet alleen volwassenen bezig. Ook kinderen hebben er last van, soms meer dan wij denken. ‘Is ons huis wel veilig? Kan ik wel rustig gaan slapen? Stort onze school niet in? Moeten we verhuizen? Raak ik mijn vriendjes kwijt?’ Allemaal vragen en angsten waar kinderen mee worstelen.

Speciaal voor de leeftijdsgroep van 4-8 jaar hebben Maartje Bröerken (illustrator) en Trees Nolden (auteur) het prentenboek ‘Moeze en de aardbeving’ gemaakt, uitgegeven door Profiel in Bedum.

In kranten en boeken wordt veel over de aardbevingen in Groningen geschreven. Maar voor kinderen is er niet zoveel. Ook geen goed boek, dat je zelf kunt lezen of dat voorgelezen wordt. Dit bracht Maartje Bröerken (student Social Work) en Trees Nolden (auteur) op het idee een kinderboek te schrijven. Om kinderen op hun niveau uit te leggen wat er aan de hand is en hen op een positieve manier te benaderen. Met een passend verhaal en aansprekende illustraties.

Het verhaal gaat over de muis Moeze, die samen met haar vrienden Tammo het konijn en Liefke het lieveheersbeestje een spannend avontuur beleeft. De huisjes van Moeze en Liefke beginnen op een avond te schudden. Wat is er toch aan de hand in hun bos? Hoe komen die scheuren in hun mooie huisjes?

Het Loket Leefbaarheid dat gefinancierd wordt door het Nationaal Programma Groningen heeft aan Trees Nolden en Maartje Bröerken een subsidie verstrekt. Hiermee kunnen zij alle basisscholen in de aardbevingsgemeenten in de provincie Groningen een aantal exemplaren van ‘Moeze en de aardbeving’ schenken. Bij het boek hoort ook een leswijzer, waarin leuke vragen en opdrachten staan. Aan de hand hiervan kunnen de leerkrachten met de kinderen in gesprek gaan over de oorzaken en de gevolgen van de aardbevingen. Hierbij is er veel aandacht voor de emoties van de kinderen.

Trees en Maartje willen graag dat de boeken ook via de schoolbibliotheken worden uitgeleend, zodat de kinderen ook thuis met hun ouders het verhaal van Moeze kunnen lezen en over de aardbevingen in gesprek gaan.

Op vrijdag 4 september 2020 zijn de eerste boeken aangeboden aan de Theo Thijssenschool in Hoogezand. Andere scholen krijgen ze deze week toegestuurd.

Inmiddels werken Maartje en Trees aan een nieuw boek met doe-blad over Moeze de muis dat in het najaar verschijnt. Dit gaat over een grote plastic soep-troep-opruimactie, die Moeze en haar vrienden op touw zetten. De strekking van het verhaal is dat we beter met onze natuur moeten omgaan. ‘Help je ook mee? Want samen staan we sterk! Je kunt beginnen met het opruimen van plastic en troep in je eigen buurt.’

