Politie zoekt getuigen van mishandelingen en diefstal van snorfiets

EMMEN, NIEUW-AMSTERDAM – De politie van Emmen is op zoek naar getuigen van mishandelingen in Emmen en Nieuw-Amsterdam en van de diefstal van een snorfiets.

Emmen

Gisteren is tussen 14:20 uur en 14:30 uur op het fietspad parallel aan de Rondweg, tussen de Oude Meerdijk en de Dordsestraat, te Emmen een jongen van 14 jaar geslagen. Deze jongen fietste daar met enkele vrienden en vanuit het niets heeft een tegenligger op de fiets deze jongen op zijn arm geslagen waardoor deze ten val is gekomen. Hierdoor heeft deze jongen een kneuzing opgelopen.Het signalement van de dader is als volgt:- Licht getinte man, tussen de 30 en 40 jaar oud- Hij droeg een zwart trainingspak en reed op een zwarte oma fiets.

Nieuw-Amsterdam

In de nacht van zaterdag op zondag, op 6 september 2020 omstreeks 04:00 uur, zijn twee personen slachtoffer geworden van een zware mishandeling. Dit is gebeurd ter hoogte van de Party Palace New York en bij de Lidl te Nieuw-Amsterdam.

Emmen

Tussen maandag 00.00 uur en dinsdag 17:00 uur is er aan de Druwerbrink te Emmen een snorfiets uit een tuin weggenomen. Deze snorfiets is op dinsdag 8 september 2020 omstreeks 17:50 uur uitgebrand teruggevonden aan de Laan van het Kinholt te Emmen. Dit ter hoogte van de voormalige basisschool Kristalla.

De politie is op zoek naar getuigen. Meld je bij 0900-8844.