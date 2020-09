Start spoorwerk voor sneltrein Groningen-Winschoten

GRONINGEN, WINSCHOTEN – Vanaf december 2020 rijden er in de spits naast stoptreinen ook sneltreinen tussen Groningen en Winschoten. Hiermee gaan de reismogelijkheden in de spits van twee naar vier keer per uur.

Met de extra treinen gaat de reis tussen de beide plaatsen ook sneller en zijn er voor reizigers meer zitplaatsen. Zo ontstaat er een nog betere verbinding tussen regio en stad. ProRail past hiervoor de sporen en stations aan. We verbeteren ook de veiligheid van overwegen op het traject. Komende week starten werkzaamheden bij station Zuidbroek.

Snellere en betere verbinding regio en stad

Reizigers in de vijf extra treinen in de ochtendspits en in de acht treinen in de middagspits reizen tussen Groningen en Winschoten negen minuten sneller. De extra treinen stoppen op de stations Groningen Europapark en Scheemda. “Met deze investering zorgt ProRail ervoor dat ze regio en stad nog beter met elkaar verbinden. Zo maken we wonen in de regio en werken in de stad aantrekkelijker”, aldus Anton van Duuren, projectleider provincie Groningen.

Werkzaamheden

Om de extra treinen te kunnen laten rijden zijn aanpassingen nodig aan sporen en stations. Projectmanager Martin Eikelboom (ProRail): “ProRail werkt aan meer ruimte voor treinen en reizigers op de stations Zuidbroek en Scheemda. En we veranderen seinen tussen Zuidbroek en Hoogezand-Sappemeer zodat treinen dichter op elkaar kunnen rijden. Met nieuwe wissels en aanpassingen aan spoorbeveiliging op diverse plekken kunnen treinen straks sneller rijden. Het werk vindt in een relatief korte periode van enkele maanden plaats en levert een groot resultaat op.”

Afgelopen juni is Strukton Rail begonnen met het voorbereidende werk langs de lijn. Vanaf maandag 14 september start het werk bij station Zuidbroek met weghalen van oude sporen die niet meer in gebruik zijn. In de periode van 10 t/m 19 oktober (herfstvakantie) werkt de aannemer dag en nacht op alle locaties. Er is dan geen treinverkeer mogelijk en Arriva zet bussen in.

Veiligere overwegen

ProRail neemt tegelijkertijd een aantal overwegen mee. Als er meer treinen gaan rijden, moeten spoorkruisingen nog veiliger worden gemaakt. Bij vier overwegen plaatsen ze extra beveiliging, zoals bijvoorbeeld overwegbomen en ze heffen drie niet-actief beveiligde overwegen op.

Samenwerking

ProRail, provincie Groningen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken samen in dit project, dat onderdeel uitmaakt van Spoorplan Noord-Nederland. De Europese Unie financiert mee, aangezien de aanpassingen aan het spoor ook noodzakelijk zijn voor de toekomstige snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen; de Wunderline.

Bron: ProRail