Voorbereidingen eindpresentatie Gronings Vuur in volle gang

PEKELA, STADSKANAAL, VEENDAM – Gronings Vuur is bezig met de voorbereidingen van de eindpresentatie en het programma in de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam.

Pekela, Stadskanaal en Veendam geven het woord aan de jongeren! Welk evenement willen zij maken met professionele makers op het thema WATER.

Kunstenaar Bert Scholten gaat in gesprek met de mensen die er wonen. Hij is op zoek naar verhalen over de geschiedenis van de mens in de regio, hoe men nu leeft en hoe men tegen de toekomst aankijkt. Bert vertaalt deze verhalen naar beelden die symbool staan voor deze regio.

Jongeren tussen 12-20 jaar kunnen aan gratis workshops deelnemen via DeClick: play in a band/bandcoaching en beats/muziek maken in Ableton Live. Computers, apparatuur en instrumenten zijn aanwezig, eigen spullen meenemen mag natuurlijk ook.

Wie samen muziek wil produceren kan dat vervolgens doen in Werkplaats DeClick, die we tijdens een aantal dagen organiseren in elke gemeenten waar we neerstrijken. De werkplaats wordt ingericht met een mobiele opnamestudio, oefenruimtes en ook kleinere werkstations om met computers muziek, film, blogs of andere dingen te maken.

In Werkplaats DeClick gaan jongeren twee volle dagen samen werken aan producties, waarbij het maken van eigen muziek de basis is.

Onder begeleiding van een professioneel producersteam gaan ze aan de slag om muziek te produceren en uiteindelijk te releasen.

Theatermaker/regisseur Sijas de Groot gaat met lokale cultuurmakers het concept voor Gronings Vuur ontwikkelen.

Het evenement zal plaatsvinden voor 1 november 2020.

