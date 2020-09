Burgemeesters openen Oktober Kindermaand 2020

GRONINGEN – Burgemeesters openen in september Oktober Kindermaand 2020 met het verhaal ‘Spanning in de grafkelder’



In dit bijzondere jaar waarbij veel culturele instellingen beperkt open zijn, organiseert Erfgoedpartners toch Oktober Kindermaand in Groningen. Hoewel minder instellingen kinderen kunnen ontvangen,

is het belangrijk dat zij ook nu de wereld van kunst en erfgoed ontdekken. Vooral omdat cultuur kan helpen om de wereld en je eigen omgeving op een andere manier te bekijken. Wij zijn daarom blij dat

de Groningse burgemeesters (ook) dit jaar willen meewerken om cultuur onder de aandacht van kinderen en hun ouders te brengen door op een school in hun gemeente voor te lezen en hiermee de

officiële aftrap te geven van Oktober Kindermaand 2020.

Het verhaal dat de burgemeesters gaan voorlezen is geschreven door Paulien Andriessen. Het komt uit het boek Een baantje op de borg, hoofdstuk 3 ‘Een klopgeest in de kelder’, en werd door de

schrijfster speciaal voor dit doel ingekort. Voor Museum Nienoord in Leek schreef Paulien Andriessen vijf spannende verhalen die zich in de geschiedenis van de borg Nienoord afspelen en zijn samengevoegd

tot één boek. Het voorleesverhaal is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar.

Stickerkaarten

Ook dit jaar worden er onder alle basisscholen in de provincie speciale stickerkaarten uitgedeeld. Door deel te nemen aan activiteiten kunnen kinderen stickers verdienen, bij de derde sticker krijgen ze een prijsje.

Voedselbankkaarten

In 2020 zijn de voedselbanken in Groningen ook weer betrokken bij Oktober Kindermaand. De speciale kaart geeft één volwassene recht op vrij entree voor een Oktober Kindermaand-activiteit.

Oktober Kindermaand is de maand waarin er heel veel creatieve en spannende activiteiten zijn voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Op een laagdrempelige manier maken zij kennis met culturele instellingen in

de provincie. Op alle zaterdagen en zondagen in oktober worden er verschillende speciale activiteiten aangeboden. Aan Oktober Kindermaand doet weer een keur aan instellingen mee. Het programma is binnenkort

te raadplegen via www.kindermaand.nl.

Behalve voor de burgemeesters is Oktober Kindermaand inmiddels ook voor scholen en culturele instellingen een begrip geworden. Voor culturele instellingen als musea bijvoorbeeld, die vaak door vrijwilligers

worden geleid, is het evenement een prachtige middel om aan educatie te doen. Het evenement wordt in Groningen georganiseerd door Erfgoedpartners. Organisatie is mede mogelijk dankzij de inzet van

gemeenten, de culturele instellingen en de scholen.

Ingezonden

Ook in onze regio doen de burgemeesters mee. Burgemeester Jaap Velema leest voor bij obs de Verrekijker in Ter Apel, burgemeester Cora-Yfke Sikkema bij De Zwerm in Scheemda, burgemeester Yvonne van Mastrigt bij de Höchte in Alteveer, burgemeester Sipke Swierstra bij Mgr. Bekkerschool en burgemeester Jaap Kuin bij een school in de gemeente Pekela. Welke dit is, is nog niet bekend gemaakt. (red.)