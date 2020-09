Derde verdachte steekpartij Winschoten opgepakt

WINSCHOTEN – De politie heeft een derde verdachte inzake de steekpartij in Winschoten opgepakt.

Op zondag 30 augustus, rond 18.30 uur, werd een 21 jarige man op het Israëlplein in Winschoten het slachtoffer van een steekpartij. Het slachtoffer werd in zijn rug gestoken. Hij was aanspreekbaar en werd na behandeling in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Er werd gezocht naar drie mannen. Hierbij werd ook Burgernet ingezet. De forensische opsporing deed ter plaatse onderzoek. Er werden sporen veilig gesteld, de omgeving afgezet, een buurtonderzoek gedaan, met verschillende getuigen gesproken en een speurhond ingezet.

Op 7 september maakte de politie bekend dat er vanmorgen twee minderjarige jongens van 14 en 15 jaar zijn aangehouden. Vandaag is nog een 15 jarige jongen aangehouden. Zij zullen worden verhoord over hun mogelijke betrokkenheid. Het onderzoek gaat verder.