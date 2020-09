Kleintje Lichtweek in Wedde

WEDDE – Ondanks dat de Lichtweek Wedde dit jaar niet doorgaat was er toch een aantal inwoners die de moeite deed de tuin te verlichten.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft het Lichtweekbestuur na wikken, wegen en in overleg met de gemeente in april besloten om de lichtweek dit jaar niet door te laten gaan. Dit om verspreiding en besmetting van en met het virus te voorkomen.

Dit gaat een aantal inwoners van Wedde aan het hart. Zij namen toch de moeite om hun tuinen te versieren en te verlichten, waarbij op de vaste stek aan de Lageweg de bewoner ook nog een bewegende attractie in elkaar wist te knutselen. Deze heeft als thema: Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Het andere onderwerp wat regelmatig voorbij komt is uiteraard het coronavirus, de boosdoener van deze en veel meer afgelastingen.

Foto’s: Catharina Glazenburg