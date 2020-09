Met het MOW het najaar in

Vanaf 1 november zie je in het MOW twee gloednieuwe tentoonstellingen.

Kunstenaarscollectief 6kmperuur10mdiep verdiepte zich een jaar lang in de betekenis van sporen. Alle uit deze zoektocht voortkomende werken komen samen in de expositie ‘Sporen.’

Gelijktijdig en naadloos aansluitend zie je ‘Graas choreografie’, een presentatie van ongeveer 50 tekeningen en teksten, waarmee het duo PolakVanBekkum de verplaatsingen van grazende koeien in het Zwitserse Engadin-gebied en het Groningse Feerwerd vastlegden.

Meer nieuws over deze exposities volgt!



Oktober Kindermaand

Oktober Kindermaand is een cultuurfeestje voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. Musea, theaters, muziek- en dansscholen, ateliers, bibliotheken, borgen, kerken en molens openen in de weekenden van oktober gratis hun deuren en organiseren leuke workshops, spannende rondleidingen en mooie voorstellingen.



In het MOW bekijk je als jonge bezoeker zelf de tentoonstelling ‘Vitamine K, kunst waar je van opknapt’. Vraag aan de balie om je routepakket. Volg de gele pijlen in de zalen en vertel elkaar wat je grappig, mooi of bijzonder vindt.

Alles gezien? Dan kun je zelf aan de slag: teken je eigen vrolijke stripverhaal. Jij bent de held!





Maak een selfie

Geef jezelf vleugels op de toffe selfiespot in de expositie. Deel je foto via social media. Gebruik de hashtag #mowselfie en #mowjong