‘Nieuw’ kunstgrasveld voor vv SJS

STADSKANAAL – Door snel te handelen heeft de gemeente een kunstgrasveld van topkwaliteit kunnen aanschaffen voor minder dan de helft van de normale investeringskosten. Dit veld is zo’n drie jaar door eredivisionist vv Heracles (Almelo) gebruikt en onderhouden door CSC Sport (onderdeel Ten Cate Groep), die ook onze velden onderhoud. Het veld is gemaakt door de Ten Cate Groep, één van de hoofdsponsors van Heracles en gespecialiseerd in kunstgrasvelden.

Het ‘nieuwe’ veld kan naar verwachting nog 12 jaar mee en vervangt het recent afgekeurde veld van SJS. Wethouder Goedhart Borgesius kreeg het aanbod om het veld van Heracles over te nemen en greep die met beide handen aan: ‘Dit was een eenmalige kans die we niet konden laten lopen en waarmee we een groot aantal teams weer hun sport kunnen laten beoefenen. Daar zijn we heel blij mee.’ Of daarmee een nieuwe norm is gelegd voor de vervanging van velden is de nieuwe wethouder van sport, Marc Verschuren, resoluut: ‘Nee, ik verwacht niet dat we een dergelijke actie nog eens kunnen doen.



Afgekeurd veld SJS

Het veld zou aanvankelijk deze zomer worden vervangen vanwege de zeer slechte staat. Maar vanwege de financiële situatie van de gemeente was eerder dit jaar besloten om de eventuele vervanging opnieuw af te wegen in de begroting van 2021. Deze zomer echter is het veld afgekeurd en kon niet worden gerenoveerd om het weer geschikt te maken voor de competitie. Hierdoor raakten een groot aantal teams hun trainings- en wedstrijdveld kwijt. Vervangende velden bleken niet in voldoende mate aanwezig te zijn waardoor een paar teams uit de competitie dreigden te worden gehaald.

Eenmalige kans

Het kopen van het kunstgrasveld van vv Heracles was een eenmalige kans om een groot aantal teams van SJS weer hun sport te kunnen laten beoefenen. In het stadion van Almelo is recent een geheel nieuw type kunstgrasveld neergelegd door sponsor de Ten Cate Groep. Het bestaande, vrijwel nieuwe hoogwaardige veld kwam hierdoor beschikbaar en werd door onderhoudsbedrijf CSC Sport aangeboden voor een zeer interessante prijs. De gemeente heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt waardoor SJS nu een veld krijgt dat voldoet aan de eisen van de eredivisie.

Ingezonden