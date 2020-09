Nuchtere Romain blijft met beide benen op de grond staan

WINSCHOTEN – Zaterdagavond zagen we Romain Doedens uit Winschoten rechtstreeks naar de halve finale van Holland’s Got Talent gaan; de Sodommer blijft er zelf heel nuchter onder.

Zaterdagavond was de 25 jarige Romain Doedens uit Winschoten te zien in het programma Holland’s Got Talent. Romain vertelde de jury dat hij in zijn jeugd erg is gepest. Hij ontwikkelde daardoor een paniekstoornis. Maar hij is er overheen gegroeid en heeft zijn zelfvertrouwen terug. Het verhaal over het pesten was niet aangedikt, maar was volgens Romain niet de insteek om mee te doen aan het programma. Hij wil beoordeelt worden op zijn talent en niet op zijn verleden.

Voor een publiek op een podium staan is voor Romain een grote overwinning geweest. Vorig jaar maart zou hij samen met de band Alloway zingen voor zijn moeder die toen vijftig werd. Hij durfde die stap niet te zetten. Later wel, onder anderen in de Klinker en nu bij Holland’s Got Talent.

Met het nummer ‘All I want’ van Kodaline raakte hij bij de jury, die dit seizoen bestaat uit: Ali B, Angela Groothuizen, Chantal Janzen en Paul de Leeuw, het publiek en presentator Humberto Tan een gevoelige snaar. De laatste drukte na het optreden op de gouden knop, waardoor Romain rechtstreeks door gaat naar de halve finale.

Dit leverde veel reacties op; zijn telefoon “ontplofte” bijna. Iedereen kent hem ineens weer, ook de mensen waar hij jaren geen contact mee heeft gehad en die hem eerder op straat zó voorbijliepen. Ook zijn ouders en vriendin worden veel aangesproken. Romain grijnst er maar wat om; hij vindt alle aandacht prima, maar blijft, als een echte nuchtere Sodommer, met beide benen op de grond staan.

Foto’s: Anita Meis