Proeflessen Kunstencentrum De Klinker

WINSCHOTEN – Wil je gitaar leren spelen als Jimi Hendriks? Is dansen één van je grootste hobby’s? Of is saxofoon spelen altijd al een grote droom geweest? Maak dan zaterdag 19 september (tijdens het Tellerlikker Festival) tussen 13.00 en 16.00 uur gebruik van een gratis proefles bij Kunstencentrum De Klinker en kijk of je favoriete instrument ook echt iets voor je is.

Kunstencentrum De Klinker biedt muzieklessen in een groot aantal verschillende instrumenten, zoals piano, gitaar en drum, alsook de minder bekende instrumenten als bandoneon, fagot en xylofoon. Naast muziekles is het mogelijk om lessen dans en theater te volgen. Zo’n 600 leerlingen weten hun weg naar De Klinker te vinden. Jij straks ook?

De proeflessen zijn geheel vrijblijvend. Na afloop kun je zelf besluiten of het je leuk lijkt om meer lessen te gaan volgen. Aanmelden van de proeflessen is noodzakelijk en kan door een email te sturen naar kunstencentrum@indeklinker.nl o.v.v. naam, leeftijd en instrumentkeuze.

