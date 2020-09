Wandelen werkt! in Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – Op woensdag 16 september organiseren de wandelcoaches Els Eckhardt en Eltjo Glazenburg een wandeling door Bad Nieuweschans.

De koffie/thee staat vanaf 09.45 uur klaar in De Akkerschans, Bunderweg 14, 9693BS, Bad Nieuweschans. We lopen door de Voorstraat en ook even binnen bij de Garnizoenskerk, het Vestingmuseum en langs de Synagoge. Ook wandelen we door het bos op Houwingaham, met zijn kerk en steenhuizen. We wandelen langs de Westerwoldse Aa naar het station om daar het Joods monument en de Remise te zien.



De wandeling is 9 of 12 km lang! Groep 1 van 12 km start om 09.15 uur; groep 2 van 9 km start om 09.30 uur.

Aangezien de grond erg drassig kan zijn, worden waterdichte schoenen van harte aanbevolen.

Opgave wandeling is verplicht vanaf donderdag 10 september om 18.00 uur! Mail: info@uwwandelcoach.nl of 06 15 02 79 99 plus groepsnummer!

want bij heel slecht weer wordt het Ommetje vroeg in de ochtend afgemeld.

Er geldt een maximum aan 50 wandelaars. Samen in dezelfde groep wandelen? Vermeld dit bij de opgave. Eltjo Glazenburg bepaalt in welke groep je wandelt.

Ingezonden