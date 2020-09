Wandeling voor Singles in de bossen bij Anloo

TER BORGH, ANLOO – Op zondagmiddag 4 oktober organiseert Joyce Boerkoel van Relatiebemiddeling IndiviDuo weer een wandeling. Om 12:30 uur gaan de deelnemers op pad voor een wandeling van 6 km.

Dit keer wordt gewandeld in boswachterij Anloo met veel natuurschoon en bijzondere historische plekken. We lopen afwisselend over prachtige smalle paadjes en met gepaste afstand gezellig naast elkaar over mooie brede lanen. Onderweg zien we grafheuvels, een onderduikershol uit de Tweede Wereldoorlog, een hunebed, vennen en bloeiende heidevelden.

Ook het bos is bijzonder. Zo zien we lariksen, fijnsparren, grove dennen, beuken, lanen van voornamelijk Amerikaanse eiken en mammoetbomen. Maar het allermooiste moet je echt met eigen ogen zien en dat is het Pinetum Ter Borgh. Een paradijsje bestaande uit zo’n 500 verschillende prachtige grote coniferen. In dit arboretum met leuke zitjes gaat de groep picknicken.

Na de wandeling kun je eventueel met de groep nog wat drinken of eten.

Graag vooraf aanmelden via www.individuo.nl/activiteiten zodat we weten hoeveel deelnemers komen picknicken. Voor meer inlichtingen bel Joyce Boerkoel op 06-28633962 of kijk op de website.

Ingezonden