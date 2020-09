WESTERLEE – De brandweer van Winschoten is vanmiddag uitgerukt naar een buitenbrand in Westerlee.

Vanmiddag is brandweer Winschoten om kwart over twee uitgerukt voor een buitenbrand aan de Essenlaan in Westerlee. Wat er precies in brand heeft gestaan is niet bekend. Het vuur was snel onder controle, waarna de brandweer terug kon keren naar de kazerne.