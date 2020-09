COVID-19 testproducent PerkinElmer vestigt zich in Winschoten

WINSCHOTEN – PerkinElmer is een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van meetapparatuur voor de medische sector. Ze produceren onder andere COVID-19-testpakketten.

COVID-19-testkit

Ongeveer zes maanden geleden werd op het hoofdkantoor in Boston besloten om een corona-testkit te ontwikkelen. Met deze testkit wordt het RNA los gemaakt van de monsters uit de wang- en neusholte. Hierna wordt bepaald of iemand met corona besmet is. De testkit is ontwikkeld in Duitsland en toen er een productielocatie werd gezocht, ondernam de Nederlandse tak van het bedrijf snel actie. Perry Luja, directeur Nederland: “We zijn gestart op beperkte schaal en nu versturen we miljoenen COVID-testkits over de hele wereld, van Brazilië tot Amerika. De panden waarin we nu zitten in Groningen zijn te klein geworden, vandaar onze zoektocht naar een andere locatie.”

Toenemende vraag

George Helmers (Interwinngroep Winschoten) ging samen met zijn makelaar in gesprek met PerkinElmer en stelde het voormalig Impag pand aan de Kartonbaan in Winschoten voor. Erich Wünker, wethouder gemeente Oldambt: “We zijn blij met de komst van PerkinElmer in onze gemeente. Dat een ondernemer een andere ondernemer warm weet te maken om zich te vestigen in Winschoten is ontzettend mooi. Een betere acquisitie kun je je niet wensen. Gezien de wereldwijde impact van de coronacrisis en het zeer belangrijke product van PerkinElmer voor de wereldgezondheid hebben we alles op alles gezet om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Achter de schermen is er dan ook veel werk verricht. In een tijdsbestek van zeven werkdagen hebben we alles rond gekregen.” De huidige medewerkers gaan mee naar Winschoten, maar er ontstaat ook extra werkgelegenheid. Gezien de ontwikkelingen rond COVID-19 en er vooral wordt ingezet op actief testbeleid is de verwachting dat de vraag naar testkits alleen maar gaat toenemen.

Ingezonden