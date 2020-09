Expositie De Eeuw van Mijn Ubbo te zien in de Noorderbreedte Nieuw Buinen

NIEUW BUINEN – Op 18 september wordt in MFA Noorderbreedte de expositie De Eeuw van Mijn Ubbo geopend.

In 2019 bestond Scholengemeenschap Ubbo Emmius 100 jaar. Een lange geschiedenis om op terug te kijken. In honderd jaar zijn het aanzien van de school en de rol die Ubbo Emmius speelt in de regio sterk veranderd. Dat geldt eveneens voor de maatschappij waarin de school functioneert. Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo vertelt over de betekenis van honderd jaar geschiedenis die samen met leerlingen verkend wordt.

Er werd in samenwerking met het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal en met Ubbo Emmius Praktijkonderwijs hard gewerkt aan de expositie: De Eeuw van Mijn Ubbo. Het meubel biedt een overzicht van 100 jaar onderwijsgeschiedenis in de regio, ondersteund met voorwerpen, historische foto’s en persoonlijke verhalen.

De expositie werd voor het eerst getoond tijdens de reünie en vorig jaar oktober door waarnemend burgemeester Froukje de Jonge geopend in het Streekhistorisch Museum in Stadskanaal. Daarna ging het verder op reis.

Nieuw Buinen

Op 18 september wordt in MFA Noorderbreedte te Nieuw Buinen de expositie geopend door wethouder Albert Trip van Gemeente Borger Odoorn. De heer Trip is oud-leerling van scholengemeenschap Ubbo Emmius. Samen met de Historische Vereniging van Nieuw Buinen, met speciale dank aan Albert Plat en Jan Haikens, zijn nog meer foto’s en aanvullend materiaal toegevoegd aan de expositie.