Dinsdag heeft de politie in een woning aan de Fleerackers in de wijk Angelslo te Emmen na een tip een hennepkwekerij opgerold. In de kwekerij stonden 206 planten. Deze zijn, samen met het kweekapparatuur in beslag genomen. De stroom werd illegaal afgetapt. De 29 jarige bewoonster wordt nader gehoord. Er is een proces verbaal opgemaakt.