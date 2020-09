Kindcentrum Vosholen officieel geopend door wethouder Erik Drenth

HOOGEZAND – Met de onthulling van het naambord heeft wethouder Erik Drenth samen met de schoolbestuurders Kindcentrum Vosholen officieel geopend. Dit gebeurde vanwege corona in beperkte kring.



Het gebouw is al eerder in gebruik genomen door de scholen, kinderopvang en peuterspeelzaal. Met de onthulling van het naambord is nu ook het laatste puntje op de i gezet. Wethouder Erik Drenth blikt terug op het proces: “Na een lange projectperiode hebben we een geweldig resultaat bereikt: een prachtig en toekomstbestendig Kindcentrum. Het Kindcentrum was echt een project van de lange adem. Maar het was de moeite waard: er staat nu een stoer gebouw met veel licht en ruimte. Een fijne plek voor kinderen om te leren en medewerkers om te werken. En niet te vergeten een aardbevingsbestendig gebouw. Hier gaan we nog lang veel plezier aan beleven.”



Waardering

De wethouder sprak bij de opening nog een speciaal woord van dank uit aan iedereen die betrokken was bij de bouw. “Vanwege corona hebben we het hier klein gehouden. Maar ik wil heel graag bij deze gelegenheid mijn waardering uitspreken voor iedereen die zich zo heeft ingezet voor de bouw van dit Kindcentrum. En iedereen die samen met ons een lange adem heeft gehad. We hebben er even op moeten wachten, maar nu hebben we ook wel een prachtig resultaat. Allemaal enorm bedankt!”.

Ingezonden door gemeente Midden-Groningen