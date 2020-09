DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Woensdagnacht is bij een bedrijf aan de Zwoller Straße in Meppen een poging tot inbraak gedaan. De daders beschadigden om binnen te komen kunststof onderdelen van het dak. Het lukte hen echter niet om in het gebouw te komen. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Gistermorgen is op de parkeerplaats Hüntel aan de B70 bij Meppen om 10.40 uur een jonge man lastig gevallen door een potloodventer. Deze persoon ging er daarna op een fiets in de richting van het industriegebied vandoor. Hij wordt omschreven als een man van 35-40 jaar. Hij droeg donkere wielrennerskleding, rode schoenen en een donkere helm. Hij reed vermoedelijk op een e-bike.

Tussen 1 juli en gistermiddag is vanaf de Brüsseler Straße in Meppen een zeecontainer gestolen. Hierin bveond zich een personenauto van het merk Tesla. Aan het voertuig zijn Nederlandse kentekenplaten bevestigd. De schade bedraagt 70.000 euro.