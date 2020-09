Opening expositie ‘Eenvoud en essentie’ in Artphy

ONSTWEDDE – 8 kunstenaars tonen hun werk binnen en buiten de grote ‘blauwe kunstkathedraal’ Artphy. Han Steenbruggen, directeur-conservator van museum Belvedère zal op 19 september om 15:30 de opening verrichten.

Acht kunstenaars uit het gehele land, allen met een uitgebreide staat van dienst: Marian Bijlenga, Wim Biewenga, Peter Geerts, Hans Emmelkamp, Wianda Keizer, Simon Oud, Arie Berkulin en Nico Kok. De tentoonstelling is vormgegeven door Hans Emmelkamp.

Wat ze gemeenschappelijk hebben, is het streven om door indikken en vereenvoudigen tot de kern van de kunst te komen. Steekwoorden zijn helderheid, zuiverheid en ordening. De verschillen zitten in de werkwijze: rationeel met een constructieve vormentaal tegenover gevoelsmatig met een meer poëtische beeldtaal.

‘Wikken en wegen’ kenmerkt het werkproces van deze kunstenaars. Terughoudendheid in plaats van impulsiviteit. Typerend is de lange tijd waarin het kunstwerk tot stand komt.

De expositie duurt tot en met 25 oktober, alle gelegenheid om op vrijdag-, zaterdag- of zondagmiddag de expositie te bezoeken, binnen en in de parktuin.

Artphy ligt in Wessinghuizen, in het centrum van Westerwolde, en is omringd door een prachtige landschapstuin, bos, akkers en weidegronden. Het gratis bezoek aan de tentoonstelling is een mooie gelegenheid om te wandelen of te fietsen in het fraaie beekdal van de Ruiten Aa.

Adres Artphy: Kempkebosweg 2, 9591 VG Onstwedde.

www.artphy.nl

