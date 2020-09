Biblionet’s Veurlezerij en Sellingen Aans in Dieverdoatsie.

VLAGTWEDDE – Vanmorgen waren Margriet Smid, Lia de Boer en Bas Broekhuis te gast in Dieverdoatsie op Radio Westerwolde



Vanmorgen in het programma “Dieverdoatsie”op radio Westerwolde beet Margriet Smid het spits af in de nieuwe rubriek Biblionet’s Veurlezerij.

In deze rubriek, die 2 x per maand wordt uitgezonden op de zaterdagmorgen tussen 9:00 en 10:00 uur, lezen vrijwilligers van Biblionet Groningen een verhaal in het Grunnings voor.

Doel hiervan is om de Groninger literatuur van de bibliotheken onder de aandacht te brengen. Mensen kennis te laten maken met de streektaal en de regionale cultuur alsmede het bevorderen van het lezen in het Gronings. Margriet las het prachtige verhaal “Humor” van de bekende schrijver Kees Visscher voor.

Vertelde iets over de schrijver zelf en benoemde daarna nog de verschillende activiteiten die er de komende tijden in de bibliotheken in Westerwolde plaats vinden.

Daarnaast waren Lia de Boer en Bas Broekhuis van het openluchttheater uit Sellingen aanwezig om te vertellen over het cultuurweekend “Sellingen Aans” dat dit weekend in Sellingen plaatsvindt.

Gisteravond was er een zeer succesvol verlopen première.

Aan de hand van opgehaalde verhalen heeft Karin Noeken samen met cultuurmakers uit Westerwolde, die deze verhalen verbeelden met muziek, theater en zang, de mooie montage-voorstelling ‘Sellingen Aans’ gemaakt. Vanavond en morgenmiddag wordt deze voorstelling nog gespeeld in het openluchttheater, helaas zijn deze voorstellingen al uitverkocht.



De techniek was deze uitzending in de vertrouwde handen van Julian Buist. Presentatie en muziekkeuze werd verzorgd door Pieter Huttinga.



Foto’s: Geert Smit