Brand in schuur Klazienaveen

KLAZIENAVEEN – In een schuur aan het van Echtenkanaal NZ in Klazienaveen is brand uitgebroken.

Rond zeven uur vanavond is de brandweer van Klazienaveen en Emmen uitgerukt voor een schuurbrand aan het van Echtenkanaal NZ in Klazienaveen. In de schuur liggen landbouwvoertuigen en mest opgeslagen. De brand is waarschijnlijk ontstaan doordat het mest is begonnen te broeien.

Vlakbij de schuur staat een aantal kippenschuren. Of zich hier dieren in bevinden is niet bekend. De brandweer heeft opgeschaald om te voorkomen dat het vuur overslaat naar de kippenschuren.

Ingezonden door Van Oost Media