Deelnemers eerste coronaproof-editie van The Barrel Challenge vertrekken uit Winschoten

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 12 september 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

Het is vandaag een wisselend plaatje met wat zon, maar zeker vanmiddag ook vrij veel bewolking. En een klein buitje uit de wolkenvelden is dan niet ondenkbaar. De maximumtemperatuur is ook beperkt met een maximum van 19 a 20 graden, en windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten.

Dus het is een beetje koel, maar dat gaan we de komende dagen goedmaken: morgenochtend zijn er nog vrij veel wolkenvelden, morgenmiddag krijgt de zon veel meer ruimte en dan wordt het ongeveer 22 graden (en er is dan minder wind). Maandag en dinsdag is er een zwakke tot matige zuidoostenwind, dan stijgt de temperatuur op maandag naar 27 graden, en dinsdag is 30 graden haalbaar.

Daarna gaat de wind langzaam draaien en gaat de temperatuur stapsgewijs omlaag, maar er blijven flinke zonnige perioden en het blijft tot het volgende weekend waarschijnlijk ook droog.