DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Aschendorf

Gisteravond om zes uur zag een 73 jarige bestuurder van een Saab een tegemoetkomende automobilist over het hoofd toen hij vanaf de Oldenburger Straße linksaf in de richting Aschendorf wou inslaan. Zowel de 73 jarige als de 43 jarige bestuurder van een Audi bleven ongedeerd. Aan de auto’s ontstond voor 33.000 euro schade.

Lathen

Gisteravond is in een woning aan de Wahner Straße in Lathen brand ontstaan. Het vuur brak om tien voor negen in een slaapkamer van de woning uit. De brand werd door brandweer Lathen geblust. Over de hoogte van de schade is niets bekend. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Haren

In de nacht van donderdag op vrijdag is bij een woning aan de Uferstraße een poging tot inbraak gedaan. De daders sloegen op de vlucht toen hun plannen niet lukten.

Papenburg

In de nacht van donderdag op vrijdag is op het buitenterrein van een bouwmarkt in Papenburg ingebroken. Hierbij werden meerdere gasflessen gestolen. De daders hebben de gasflessen over een hekwerk gegooid en ze later in een sloot achtergelaten.