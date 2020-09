Speurneuzentocht voor kinderen in Sellingen

SELLINGEN – Onder het motto Ken je Dorp organiseert de Vereniging Bevordering Toerisme Sellingen, de V.B.T., op 23 september in Sellingen een spannende speurneuzentocht voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar.

De tocht begint om 15.00 uur en start bij het kantoor van de V.B.T. Dorpsstraat 8 en we lopen kris kras door het dorp. We gebruiken natuurlijk goed onze ogen en neus om alle opdrachten goed uit te voeren want er moet echt van alles gevonden worden. We denken dat de speurtocht tussen 16.00 en 16.30 uur afgelopen is.

We lopen in groepjes van zes met één of twee vaders of moeders als begeleider. De deelname is gratis en op eigen risico.

Opgeven vóór 19 september en dat kan bij Rita Smits, per telefoon 0599-324376 of per mail naar vbtsellingen@gmail.com

