Auto vliegt in brand bij Sappemeer

SAPPEMEER – De brandweer heeft vanmorgen bij Sappemeer een autobrand geblust.

Vanmorgen is rond half elf op de Noordbroeksterstraat onder het viaduct van de A7 in Sappemeer een auto in brand gevlogen. De bestuurder en een kind, dat bij hem in de auto zat, konden de wagen ongedeerd verlaten. Ook wisten ze nog enkele persoonlijke zaken uit de auto te pakken en de aanhanger, die achter de wagen zat, los te koppelen.

Het vuur werd door de brandweer van Hoogezand geblust. De auto kan als verloren worden beschouwd.

Foto’s: Otto Kerbof