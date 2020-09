Boek 250 jaar Oostwolderpolder verschijnt eind dit jaar

OOSTWOLD – Eind dit jaar verschijnt het boek “POLDERVERHALEN: 250 jaar Oostwolderpolder in woord en beeld, 1769-2019”



In 1769, 251 jaar geleden, werd door de aanleg van een dijk de Oostwolderpolder definitief afgesloten van de Dollard. Een aantal bewoners van de Oostwolderpolder nam vorig jaar, samen met de Stichting Landschap Oldambt, het initiatief om een comité op te richten dat de viering van het 250 jarig jubileum voorbereidde. Het ‘Comité Oostwolderpolder 250 jaar’ bestond uit Tabe Jorritsma, Marjet Bos, Erno van den Aker, Astrid van der Burg, Gertjan Meijer, Rein Reumerman en Hink Uil.



Op de hoek Polderweg – Langeweg onthulde wethouder Erich Wünker een historisch informatiebord, omlijst met voordracht van de Ode aan de Oostwolderpolder door stadsdichteres Bianca Holst en het Polderlied, gezongen door Hink Uil. Vanaf daar werden de bezoekers met Ol Grait 2.0 in een optocht naar een feestterrein gebracht, waar Erich Wünker het plaatsnaambord ‘Lutje Loug’ aan de Polderweg onthulde.



De jubileumviering werd door ruim 400 mensen bezocht, waaronder veel oud-bewoners van de Oostwolderpolder. In de feesttent was een fototentoonstelling ingericht over de Oostwolderpolder vroeger en nu. Foto’s uit de archieven van oud polderbewoners gecombineerd met foto’s van nu gaven een mooi beeld van de veranderingen in met name de laatste 100 jaar en gaven aanleiding voor het ophalen van herinneringen door de oud-bewoners van de Oostwolderpolder die in grote getale het feest kwamen meevieren.



Ter gelegenheid van het jubileum wordt het boek Polderverhalen uitgegeven: een boek over 250 jaar Oostwolderpolder. Nederland telt meer dan 4000 polders. Daar zijn ongetwijfeld boeken over volgeschreven maar niet over de Oostwolderpolder.





Het boek, “POLDERVERHALEN: 250 jaar Oostwolderpolder in woord en beeld, 1769-2019” biedt een uniek inkijkje in de geschiedenis van deze mooie polder. In 70 pagina’s wordt onder andere het ontstaan en de aanleg van de polder belicht. Ook wordt er stilgestaan bij het leven en werken in de polder, met Lutje Loug als belangrijke plek voor de bewoners van de Dollardpolders. Daarnaast is er aandacht voor de polder in de Tweede Wereldoorlog, de stoomtram Ol Grait in de polder, feest in de polder, en nog veel meer.



Verhalen worden afgewisseld met veel historische en actuele foto’s en illustraties die een goed beeld geven van de geschiedenis, en laten zien hoe mooi de polder anno 2020 is. Iedereen die van de polder houdt, er gewoond, geleefd of gewerkt heeft, en iedereen die is geïnteresseerd in de lokale geschiedenis van het Oldambt en de Dollardpolders mag dit mooie boek niet missen!



