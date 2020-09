Damclub Winschoten start met fysiek dammen

WINSCHOTEN – De leden van Damclub Winschoten schuiven woensdag 16 september weer achter de borden om fysiek de damsport uit te oefenen.

Na ruim 25 jaar als vaste gebruiker in het gebouw van S.V. Bovenburen, is voorlopig gekozen voor Zalencentrum Lamain in Winschoten. Het bestuur van S.V. Bovenburen gaat namelijk eind oktober beslissen wanneer weer gebruik kan worden gemaakt van dit onderkomen. Doordat het merendeel van deze gebruikers een andere locatie zoekt, kunnen de dammers in eerste instantie, alleen de woensdagavond inplannen als clubavond. De damclub heeft dan wel de beschikking over twee ruimten waar zowel de “dinsdagavondgroep” alsmede de “woensdagavondgroep” hun wedstrijden kunnen spelen. De dinsdagavondgroep werd namelijk in eerste instantie gevormd door de beginnende dammers en de gevorderde dammers kwamen op de woensdagavond in actie. De basisschooljeugd blijft dichter bij huis en gaat voorlopig de woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur gebruik maken van de gemeenschapsruimte in OBS “De Tweemaster” in Winschoten. OBS De Tweemaster staat overigens naast het gebouw van de Bovenburen.

Corona

De binnensporten mogen onder strikte voorwaarden van het NOC/NSF weer doorgang vinden. Een belangrijk item in deze is de ventilatie/luchtverversing van de vertrekken waar de wedstrijden worden afgewerkt.

Tweede klasse A

Damclub Winschoten komt dit seizoen uit in de 2e klasse A van de Nationale Competitie.

De thuiswedstrijden worden eveneens afgewerkt in Zalencentrum Lamain, maar dan op de zaterdagen waarbij wordt gestart om klokslag 12.00 uur.

Promoten damsport

Om de damsport te promoten kunnen belangstellenden, geheel vrijblijvend, kennis maken met deze denksport.

