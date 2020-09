Ger Klein: ‘Laat Groningen niet het stopcontact van Nederland zijn’

OLDAMBT – Op maandag 14 september staat de concept-Regionale Energie Strategie Groningen (RES Groningen) op de Oldambtster raadsagenda. De RES is de regionale uitwerking van de doelstellingen van het nationale Klimaatakkoord waarin 30 regio’s gezamenlijk een bod moeten uitbrengen van 35 Terawattuur (TWh) aan duurzame energie (zon en wind op land). In de RES Groningen wordt de gemeenteraad voorgesteld om akkoord te gaan met het aanbod om in 2030 5,7 TWh aan duurzame energie op te wekken. Gemeentebelangen Oldambt is tegen dit voorstel.

Geen eerlijke landelijke verdeling

Fractievoorzitter Ger Klein van Gemeentebelangen: ,,Het provinciebestuur van Groningen heeft zich voorgenomen om koploper te zijn als het gaat om de aanleg van wind- en zonneparken. Natuurlijk dienen wij als regio onze verantwoordelijkheid te nemen, maar het opwekken van 5,7 TWh aan duurzame energie is wat ons betreft teveel van het goede. Ter vergelijking: de provincie Drenthe wil 3,45 TWh opwekken, de provincie Zeeland gaat voor 3 TWh en de provincie Friesland staat voor 2,3 TWh aan de lat. De provincie Groningen wil nota bene bijna eenzesde deel van de totale landelijke opgave voor haar rekening nemen. Dat is toch bizar? Wij zien het in ieder geval niet zitten dat Groningen het stopcontact van Nederland wordt.”

Gevolgen voor de leefomgeving

Klein vervolgt: ,,We moeten verder niet onderschatten wat de impact van wind- en zonneparken op de leefomgeving is. De windmolens in Meeden zijn daar volgens mij een treffend voorbeeld van. Tot in de wijde omgeving zijn deze ondingen te zien. Laten we alsjeblieft zuinig op ons Groninger landschap zijn.”

Communicatie met inwoners

Gemeentebelangen is verder niet te spreken over de wijze waarop inwoners bij de RES zijn betrokken. Klein: ,,Het doet mij zeer om te constateren dat er over de ruggen van inwoners ingrijpende besluiten worden genomen. De communicatie met inwoners over de mogelijke gevolgen van de RES is uiterst marginaal geweest. Dit moet beter.’’

Gemeentebelangen zal tegen de RES Groningen stemmen.

Ingezonden