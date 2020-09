Hetty uit Blijham maakt twee hoeden voor Prinsjesdag

BLIJHAM, DEN HAAG – Aanstaande dinsdag zullen er weer twee Groningse Kamerleden een hoed dragen die Hetty Krook uit Blijham voor ze heeft mogen maken.

Het hoedenatelier van Hetty Krook uit Blijham bestaat nu vijf jaar. Ze is blij dat ze in die vijf jaar al vier jaar achter elkaar hoeden voor Prinsjesdag heeft mogen maken, zoals vorig jaar voor Stieneke van der Graaf. In totaal heeft ze nu vijf exemplaren gemaakt.Voor een hoedenmaakster is het een eer om een hoed te maken die gedragen gaat worden op Prinsjesdag.

In haar hoedenatelier kan men dames-en herenhoeden op maat bestellen. Ook kunnen mensen in vier lessen hun eigen hoed maken. Daarnaast is Hetty regelmatig op tuinfairs en kunstmarkten te vinden.

