Vrienden-stichting vervult wensen van het Ommelander Ziekenhuis Groningen

SCHEEMDA – De stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis maakt de realisatie mogelijk van vier wensen van het ziekenhuis.

De financiële bijdrage wordt besteed aan:

– de inrichting van de IC-familiekamer;

– de wachtruimte van het ziekenhuis in het Gezondheidscentrum in Delfzijl;

– rolstoelvriendelijk duurzaam buitenmeubilair;

– twee speciale wiegjes die aan het bed van de moeder kunnen worden bevestigd.

Meer over deze vier wensen is te lezen op de nieuwe website van de vrienden-stichting.



Op www.vriendenvanhetozg.nl is verder informatie te vinden over wat de stichting precies doet. Verder lees je er over eerdere wensen van het ziekenhuis die dankzij een bijdrage van de stichting mogelijk werden gemaakt. Op de website vertellen vrienden waarom zij besloten de stichting te steunen. En je aanmelden als Vriend kan ook eenvoudig via de website.

De stichting hoopt met de donaties van haar vrienden nog veel meer mooie dingen voor de patiënten en bezoekers van het Ommelander Ziekenhuis Groningen te kunnen realiseren. Op grond van de doelstelling van de stichting zijn dit altijd voorzieningen om het verblijf in het ziekenhuis aangenamer te maken. Ook zal de stichting in de toekomst vaker activiteiten organiseren voor groepen patiënten om hen zo een leuke middag of avond te bezorgen.

De stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen ontstond in 2019 na een fusie van de stichtingen Vrienden van het Delfzicht en Vrienden van het Lucas. Vanwege de nieuwe naam werden een nieuw logo en een nieuwe huisstijl ontwikkeld. En sinds kort is er ook een nieuwe website waarmee de stichting haar activiteiten onder de aandacht van een breder publiek wil brengen.

Naast de website kunt u ook via de gebruikelijke sociale media kanalen of via de nieuwsbrief met de vrienden in contact komen. Niet alleen gebruikt de stichting deze vormen van media om te laten zien wat zij met de ontvangen donaties doet maar ook om mensen enthousiast te maken en het aantal vrienden uit te breiden.

Ingezonden